وزير المهجرين شارك في مؤتمر "مدارس من أجل المستقبل"

شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في فعاليات مؤتمر Schools For The Future، الذي نظمته الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، بمشاركة نخبة من الخبراء التربويين والأكاديميين وممثلي المؤسسات التعليمية.

وخلال مداخلته، عرض شحادة مهام الوزارة في مجال التحول الرقمي، موضحًا أهمية التعاون بين الوزارات والمؤسسات التربوية لضمان مواكبة المدارس والجامعات للتطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما تطرق إلى آليات التنسيق القائمة بين مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة التربية بهدف دمج التكنولوجيا في الصفوف ودعم الطلاب والمعلمين في اكتساب مهارات المستقبل.

وأكد شحادة أن الشراكات مع الجامعات والمدارس تشكل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة تعليمية حديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق وطنية لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي، بما يخدم الطلاب ويعزز الجودة التعليمية.