لافاجيت تنسحب من مناقصة اتحاد بلديات الفيحاء

أخبار لبنان
2025-11-14 | 11:07
لافاجيت تنسحب من مناقصة اتحاد بلديات الفيحاء

قررت إدارة شركة لافاجيت، التي تقوم بأعمال الكنس وجمع النفايات من مدن الإتحاد طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون عدم المشاركة في المناقصة، بعدما درست المخاطر التقنية والمالية في حال المشاركة.

وقالت في بيان: "نؤكد أنّ انسحابنا من المناقصة هو إحترام لمدن الفيحاء وأهلها وتاريخنا فيها وليس تخليًا عن متابعة تقديم خدماتنا".

ولفتت إلى أنّها كانت قد أعلمت الإتحاد مرارًا وتكرارًا منذ سنة 2024، عن رغبتها بالتوقف عن العمل وتسليم الأعمال له لحين ترسية المشروع على شركة جديدة، "كون أنّ الشركة كانت خلال الفترة الأخيرة تعمل خارج النطاق القانونيّ من دون عقد ممدّد وتأملت خيرًا نتيجة إطلاق المناقصة الجديدة من قبل الإتحاد مشكورُا في أيلول 2025". 

