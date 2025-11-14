الأخبار
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين

أخبار لبنان
2025-11-14 | 11:57
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين

شهد مرفأ بيروت حفل التسليم والتسلّم بين المجلس الموقّت السابق لإدارة واستثمار المرفأ برئاسة عمر عيتاني، والمجلس الجديد برئاسة الأستاذ مروان النفّي، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

ويأتي هذا الحدث تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته بتاريخ 6 تشرين الثاني 2025، والقاضي بتعيين لجنة موقّتة جديدة لإدارة المرفأ تضمّ في عضويتها: كريم شبقلو، فوزي علّام، لما حريز، جورج رحّال، رامي سمعان، وجهان رزق خطّار، إلى جانب رئيس المجلس والمدير العام مروان النفّي.

وأكد الوزير رسامني في كلمته أنّالمجلس السابق تولّى مسؤولية المرفأ في أصعب الظروف، وفي مرحلة لا تزال جراحها مفتوحة منذ انفجار الرابع من آب“.

وهنّأ رئيس المجلس الجديد مروان النفّي وأعضاء المجلس، قائلاً: ”الوزارة والحكومة تعوّلان كثيرًا على دوركم. فخيارات الحكومة اليوم واضحة وتقوم على الإصلاح والإنقاذ، في ظل إدارة عامة تعاني أوضاعًا صعبة لا يمكن معها الاستمرار بالرواتب الحالية ولا توقّع أداء فعّال من موظفين لم تُنصفهم الدولة بعد“.

وشدّد رسامني على أنّ "رفع إيرادات الدولة شرطٌ أساسي لتصحيح أوضاع واجور العاملين في القطاع العام، وفي مقدّمهم القوى الأمنية التي نعتمد عليها في مختلف المرافق. وهذا يتطلّب إصلاحًا فعليًا، ومواكبة المؤسسات المنتجة، وفي طليعتها مرفأ بيروت الذي يشكّل جزءًا لا يتجزأ من العاصمة ومن لبنان بأسره“.

وقال: ”نريد الاستثمار في كل متر من هذا المرفق الكبير. وسأعقد اجتماعًا مع رئيس وأعضاء المجلس الجديد لوضع الخطوات المستقبلية، وستكون المئة يوم الأولى حاسمة في بلورة خطة واضحة لمستقبل المرفأ“.

ووجّه الشكر إلى العاملين في المرفأ، قائلاً إنّ تجربته في القطاع العام جعلته يدرككم يضمّ هذا القطاع من كفاءات حقيقية تحتاج فقط إلى دعم وإلى دخل عادل يوازي حجم العمل والأداء“.

وتوقّف الوزير عند ملف ضحايا انفجار المرفأ، مؤكّدًا أنّذكراهم لا تغيب، وأنّ أي قرار يخصّ الإهراءات لن يُتّخذ من دون التشاور الكامل مع عائلات الضحايا“.

وكشف رسامني أنّهفي العشرين من الشهر الجاري سيُعقد اجتماع لتسلّم أجهزة المسح الضوئي الجديدة (السكانرز)“.

وأشار إلى أنّالدولة تخسر يوميًا ما لا يقلّ عن مليون دولار نتيجة سوء الإدارة، وقدَم الأجهزة، وعمليات التهريب“. 

وأوضح أنّالأجهزة الجديدة ستوفّر معلومات دقيقة عن كل ما يدخل ويخرج من المرفأ، بما يتيح لوزارة المالية مراقبة الإيرادات وتحديد مكامن الهدر بدقّة“.

وتوجّه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية علىمبادرتها المهمة المتعلّقة بالصادرات اللبنانية إلى السعودية، مؤكّدًا استمرار الوزارة "في مسار الإصلاح بلا تردّد“.


LBCI
أخبار لبنان
15:39

وزير الدفاع يلتقي رئيس أساقفة أثينا ويزور الأكاديمية الحربية في اليونان

LBCI
أخبار لبنان
15:23

يعقوبيان لـ"جدل": بري عرّاب النظام الحاليّ وهناك مصارف ترفض إعادة الرسملة

LBCI
أخبار لبنان
14:46

البستاني لـ"جدل": الطرف الأميركيّ يهمه سحب السلاح وزيارته خطيرة ودقيقة

LBCI
أخبار لبنان
14:11

مبادرة من "اليونيفيل" لتحسين الظروف المعيشية لأفراد اللواء السابع في ثكنة جديدة مرجعيون

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

LBCI
خبر عاجل
14:11

البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن

LBCI
أخبار لبنان
10:02

فريد البستاني يرحّب بتسهيل السعودية للصادرات اللبنانية ويعتبره فرصة لنهوض الاقتصاد

LBCI
آخر الأخبار
15:18

يعقوبيان لـ #جدل: أطلب من السفير الاميركي الجديد أن يستمع الى جميع الاطراف ولا يتأثر بطرف معيّن لديه اهداف معينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:57

مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين

LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
أخبار دولية
16:19

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
موضة وجمال
07:30

سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

