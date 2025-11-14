سلام عرض وسكوغ المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي: ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف انتهاكاتها للسيادة

عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع نائب الأمين العام للشؤون السياسية في هيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، اولوف سكوغ، ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، الأوضاع العامة في البلاد، إضافةً إلى المشاريع والبرامج التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات اللبنانية.



وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة.

وأكّد سكوغ "استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاحات البنيوية في لبنان، وضرورة المضيّ قدمًا فيها، بما يشمل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي“.

واعتبر أنّ "هذا المسار أساسيّ لاستعادة التعافي الاقتصادي والمؤسّساتي".

كما شدّد سكوغ على "وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان والتزامه دعم استقراره في هذه المرحلة الدقيقة".

وتناول الاجتماع التطوّرات الميدانية في الجنوب، حيث عرض الرئيس سلام الوقائع المتعلّقة بالاعتداءات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة.

وأكّد سلام "ضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، ولوقف الانتهاكات المتكرّرة للسيادة اللبنانية".