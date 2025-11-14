الأخبار
مبادرة من "اليونيفيل" لتحسين الظروف المعيشية لأفراد اللواء السابع في ثكنة جديدة مرجعيون

أخبار لبنان
2025-11-14 | 14:11
مشاهدات عالية
2min
مبادرة من "اليونيفيل" لتحسين الظروف المعيشية لأفراد اللواء السابع في ثكنة جديدة مرجعيون

أعلنت "اليونيفيل" في بيان، انه "ضمن إطار تحسين الظروف المعيشية لأفراد اللواء السابع في الجيش اللبناني المتمركز في ثكنة اللواء فرانسوا الحاج في جديدة مرجعيون بأمرة العميد الركن طوني فارس، إتخذت قيادة قوات حفظ السلام في القطاع الشرقي "اليونيفيل" بقيادة البريغادير جنرال ريكاردو كابريجوس، قائد اللواء الإسباني BRILIB XLIII، المتمركز في قاعدة "ميغيل دو سيرفانتس" في سهل إبل السقي، خطوة إضافية في مسار تعاونهما لإعادة تأهيل المنشآت في مرجعيون، من شأنها تحسين الظروف المعيشية لأفراد اللواء السابع، وتعزبز الأمن وبناء الثقة المتبادلة في الجنوب اللبناني“.

وأوضح البيان أن المبادرة تضمنت تسليم مواد لإصلاح أسقف المباني التي تحوي مهاجع وغرف تبديل الملابس للضباط والعسكريين، وهو عمل يسهم بشكل مباشر، في تعزيز سلامة العسكريين اللبنانيين، وجاهزيتهم العملياتية.

وأكد البيان أن الجيش اللبناني نفّذ هذا العمل بنفسه، مما يعكس التزامه وقدرته على الحفاظ على مرافقه بأفضل حال.

وقد أُقيم حفل الإفتتاح الرسمي في ثكنة اللواء السابع بجديدة مرجعيون، بحضور قائد القطاع الشرقي الجنرال كابريخوس، وقائد اللواء السابع في الجيش العميد الركن طوني فارس، إلى جانب ضباط وصف ضباط وجنود لبنانيين، وضباط وجنود حفظ سلام إسبان.

وألقى العميد الركن فارس كلمة، نيابةً عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أعرب فيها عن امتنانه لمساهمة "جنود حفظ السلام، في صيانة مرافق ثكنة مرجعيون“. 

وقال: "إن دعمكم الكريم محلّ تقدير بالغ، ويعكس الصداقة الراسخة والتعاون الوثيق والشراكة طويلة الأمد بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، فمثل هذه المبادرات، تُعزز الروابط المتينة بين قواتنا".

من جانبه، رأى الجنرال كابريجوس أن هذا المشروع يعكس إلتزام "اليونيفيل"، بالعمل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني، لتعزيز قدراته ورفاهيته.

وقال: "كل جهد يُبذل في سبيل التعاون، يعزز بشكل مباشر الإستقرار والسلام في جنوب لبنان".

وتؤكد هذه المبادرة، بحسب البيان، "الدور المحوري لـ"اليونيفيل" في دعم الجيش اللبناني، والمساهمة في استقرار وأمن الجنوب اللبناني، مُثبتةً أن التعاون والعمل المشترك، ركيزتان أساسيتان للسلام والتنمية في المنطقة".

                      

أخبار لبنان

"اليونيفيل"

لتحسين

الظروف

المعيشية

لأفراد

اللواء

السابع

جديدة

مرجعيون

