فرق وزارة الاشغال تدخلت لمعالجة التجمعات المائية في منطقة الرحاب
أخبار لبنان
2025-11-15 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فرق وزارة الاشغال تدخلت لمعالجة التجمعات المائية في منطقة الرحاب
تدخّلت فرق وزارة الأشغال في خلال ساعات الليل لمعالجة التجمعات المائية في منطقة الرحاب، بعد ورود بلاغات عن ارتفاع منسوب المياه في جزء من الطريق.
وعند وصول الفرق الفنيّة، تبيّن أنّ السبب الوحيد لهذه التجمعات هو انسداد فوهات تصريف الأمطار بالنفايات المرمية عشوائيًا، وهو انسدادٌ سطحي غير مرتبط بالقساطل أو بالبنية التحتيّة. وبالتالي، لم تستدعِ الحالة استخدام مكنات الضغط، واقتصر التدخل على رفع النفايات وفتح الفوهات يدويًا.
وبفضل الاستجابة السريعة، أُعيد فتح الطريق بالكامل خلال أقل من 30 دقيقة، ما سمح بانحسار المياه وعودة حركة السير فورًا. وتتوجّه الوزارة بالشكر إلى المتعهّدين على حضورهم الفوري وتعاملهم المهني والمسؤول مع الحالة خلال ساعات الليل.
وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أنّ فرقها الميدانية في حالة جهوزية تامة وعلى مدار الساعة (24/7)، وهي منتشرة ومستنفرة للتدخل الفوري في جميع المناطق لمعالجة أي تجمعات مائية محتملة خلال المنخفضات الجويّة.
كما أكدت أنّ مواجهة تجمّعات مياه الأمطار هي مسؤولية مشتركة تستوجب تعاونًا مستمرًا بين الدولة والبلديات والمواطنين.
ولفتت في هذا الإطار إلى أنّ منطقة بيروت الإدارية تقع ضمن نطاق مسؤولية بلدية بيروت وليس ضمن صلاحيات الوزارة المباشرة، إلا أنّ وزارة الأشغال العامة والنقل تبقى جاهزة لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة. ولذلك، تدعو الوزارة إلى تعزيز المتابعة والتنسيق، ولا سيّما في العاصمة، لضمان جهوزية شوارع بيروت خلال العواصف المقبلة واستباق أي تجمّعات محتملة.
