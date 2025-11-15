تيمور جنبلاط ترأس اجتماعات حزبية وعرض مع وفود بلدية وأهلية مطالبها الانمائية والخدماتية

ترأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعين حزبيين في قصر المختارة، الأول لوكلاء داخلية المناطق، للبحث في شؤون مناطقهم وقضايا حزبية، والثاني لمجلس المفوضين والمؤسسات الرافدة للحزب التقدمي الاشتراكي، لاستعراض شؤون تنظيمية ومتابعة ملفات المفوضيات النقابية والصحيّة والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية.



وفي سياق استقبالات السبت الأسبوعية، التقى النائب جنبلاط بحضور نواب من "اللقاء الديمقراطي": أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، والنائب السابق علاء الدين ترو، وأمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر، وفودا أهلية وبلدية من عدد من المناطق، لمناقشة احتياجاتها على المستويات الانمائية والحياتية والخدماتية العامة.



وفي هذا الصدد، عرض وفد من بلدة سعدنايل - البقاع ضم وجهاء من عشائر الويس، تحدث باسمها الشيخ محمد علي الويس والمختار محمد عائد الويس، مع النائب جنبلاط مواضيع متعلقة بالعشائر واخرى متصلة بالبلدة واهلها.



كذلك بحث جنبلاط مع وفد المجلس البلدي في شحيم - اقليم الخروب، برئاسة رئيس البلدية المهندس طارق شعبان قضايا بلدية وإنمائية ملحة، والسبل الايلة لتطوير البلدة، والتنسيق المطلوب بهذا الخصوص.



ووضع وفد من بلدة عماطور الشوف، برئاسة رئيس البلدية عبدالله عبد الصمد والمختار سعيد ابو شقرا النائب جنبلاط بعدد من المواضيع التي تهم البلدة وابنائها.



واستمع جنبلاط من وفد كبير من بلدة المشرفة - عاليه إلى مطالب الاهالي في ما يتعلق بشؤون تخصهم.



كذلك استمع من وفد شبابي من بلدة بسابا الشوف إلى قضايا متصلة بهموم شباب البلدة وشجونهم ومستقبل اوضاعهم.



وتابع جنبلاط مع وفدين أهليين من عائلتي آل ابو سعدى في عين زحلتا، وآل قيس في بتلون مسائل متعلقة بكلا العائلتين.



ووضعت رئيسة اتحاد بلديات الشوف الأعلى، رئيسة بلدية المختارة لينا سركيس جنبلاط بصورة عمل الاتحاد لجهة المشاريع التطويرية للقرى الـ12 المنضوية به، واهمية المواكبة المطلوبة لتحقيق الرؤى والأهداف المستقبلية على الصعد المختلفة. إلى جانب البحث بالأمور المتعلقة ببلدية المختارة.



وتابع جنبلاط في السياق نفسه مع رؤساء بلديات من مناطق في الجبل اوضاع قراهم، طلبت تدخله لدعم مطالبها بخصوص تأهيل طرقات وبنى تحتية، لاتاحة المجال قبل الدخول في فصل الشتاء.