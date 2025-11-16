بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية

أعلنت بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل إطلاق اسم المهندس أسعد شارل نكد على الشارع المؤدي إلى شركة كهرباء زحلة، تقديراً لمسيرته الطويلة ودوره الريادي في جعل زحلة أول مدينة لبنانية تنعم بالكهرباء على مدار الساعة، وفي ترسيخ نموذج ناجح للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.



وجاء هذا القرار بناءً على عريضة خطيّة قدّمها سكان الشارع وأصحاب المؤسسات التجارية والعقارات فيه، وبدعم من المرجعيات الروحية في زحلة التي رأت في هذه الخطوة تكريماً مستحقاً لرجل ترك بصمة واضحة في مسار التنمية والخدمات في المدينة.



وأعرب المهندس أسعد نكد عن امتنانه قائلاً:

“إن يُطلق اسمي على هذا الشارع بالذات، المؤدي إلى شركة كهرباء زحلة، فذلك يحمل معنى كبيراً بالنسبة لي. من هنا بدأ الحلم، ومن هذه الطريق انطلقت فكرة أن تكون زحلة مدينة النور في لبنان. هذا الشارع ليس مجرد طريق… هو شاهد على سنوات من الجهد والتحديات التي تخطّيناها معاً، أنا وأهل المدينة الذين منحوني ثقتهم قبل أن أمنحهم الكهرباء.”



وأضاف:“أشكر السادة الأساقفة الذين وقفوا إلى جانب كهرباء زحلة دائماً، وأشكر أهل زحلة… كل بيت، كل متجر، كل شخص دعم هذا المشروع ورأى في نجاح الشركة جزءاً من نجاح المدينة. هذا التكريم لا يشكّل نهاية مسار، بل مسؤولية إضافية ودعوة لمتابعة العمل لأن زحلة تستحق كل تعب وخطوة إلى الأمام.”



من جهته، ألقى رئيس البلدية المهندس سليم غزالة كلمة أشاد فيها بنكد، وقال فيها: “بلدية زحلة اليوم فخورة بإطلاق اسم المهندس أسعد نكد على هذا الشارع. أسعد نكد هو الرجل الذي عرف كيف يحوّل التحدّي إلى فرصة، والفرصة إلى إنجاز، والإنجاز إلى مسار مستدام. لم يتعامل مع الإدارة كمنصب، بل كأمانة. وبفضل أمانته وخبرته وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة، تحولت شركة كهرباء زحلة من مؤسسة عامة إلى ضمانة للناس وللعائلات وللمدينة."