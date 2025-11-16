بلدية عنايا تطلق شعاراً جديداً لزيارة البابا

أطلقت بلدية عنايا وكفربعال شعار "عنايا تستقبل البابا… وتستقبل معها بركة السماء" تزامناً مع زيارة البابا لاون الرابع عشر دير مار مارون - ضريح القديس شربل.



وأعلنت البلدية عن استكمال كل التحضيرات الرسمية والشعبية لاستقبال البابا نهار الإثنين ١ كانون الأول .



كما دعت جميع المؤمنين للمشاركة في هذا اللقاء مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن جميع الترتيبات اللوجيستية.