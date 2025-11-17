انتخابات نقابة مصممي الغرافيك

عقدت نقابة مصممي الغرافيك في لبنان جمعيتها العمومية في انتخابات تكميلية لانتخاب ٦ اعضاء في مجلس النقابة بدلًا من الاعضاء المنتهية ولايتهم.



وفاز بالتزكية كل من: بشير نصر. فاطمة فرحات. زياد القسيس. ماغي متى، رلى عيتاني وهبة الدلال، بعد انسحاب احد الاعضاء المرشحين لتأمين التزكية المطلوبة.



على الأثر عقد مجلس النقابة اجتماعًا، لتوزيع المراكز، فاز على اثرها النقيب باتريك ناكوزي برئاسة النقابة.



وتوزعت المراكز على الأعضاء كالتالي: علي كمال الدين نائبًا للرئيس، ارنست بعقليني اميناً للسر العام، فادي خطار اميناً للمالية، زياد القسيس اميناً للاعلام، رلى عيتاني امينة العلاقات الخارجية، ماغي متى امينة العلاقات العامة، نوال كريم مسؤولة التواصل الاجتماعي، فاطمة فرحات منسقة شؤون الجامعات، بشير نصر مدير الانتاج، هشام الناطور أمين الشباب والرياضة، هبة الدلال مديرة التصاميم الفنية.



وسوف تستكمل تعيينات المستشارين ومندوبي المناطق في جلسة لاحقة.