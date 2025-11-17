القائد العام لليونيفيل جال في الناقورة... تفقّدٌ للأضرار

في إطار دعم السكان المحلين زار رئيس القائد العام لليونيفيل ورئيس بعثة “اليونيفل” الجنرال ديوداتو أبانيارا بلدية الناقورة، مطلعًا على الأضرار والبنى التحتية.



وتناولت الزيارة مختلف الملفات الحيوية في البلدة، ولا سيّما شؤون المياه، والبيئة، والطرقات، إضافة إلى احتياجات الأهالي الطارئة والمتجدّدة.



وخلال الزيارة، قدّم اللواء أبانيارا مئة حصة غذائية دعمًا لأهالي البلدة، تأكيدًا لالتزام اليونيفل بالوقوف إلى جانب المجتمع المحلي وتعزيز صموده.



وباشرت فرقة تشغيلية صينية أعمالها في البلدة، مصحوبة بآلياتها، فبدأت فتح الطرقات الداخلية وإزالة ما تبقّى من الركام بعد انتهاء مجلس الجنوب من الهدم وازالة الركام كخطوة أولى ضمن مبادرة تعاون مشترك بين اليونيفل وأبناء البلدة.



وتوجهت بلدية الناقورة بالشكر والتقدير لبعثة اليونيفل والجنرال ابنيارا على سرعة الاستجابة والدعم المتواصل، مؤكدة حرصها على استمرار هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدة وأهلها.