بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
بجثٌ أردنيّ مصريّ: لضرورة التزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أخبار لبنان
2025-11-17 | 05:09
بجثٌ أردنيّ مصريّ: لضرورة التزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في المنطقة.

وركّز الطرفان على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشددا، في اتصال هاتفيّ، على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسيّ واضح يحقق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.

وبحث الوزيران في مشروع القرار في مجلس الأمن في شأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية؛ تمهيدًا للتصويت عليه.

وأكّدا أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين. 

كما بحث الصفدي وعبد العاطي في التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكّر وإعادة إعمار غزة، وأكّدا ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

واتفق الوزيران على إدامة ومواصلة التعاون والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

LBCI
أخبار دولية
2025-10-16

حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة: إعادة جثامين الأسرى قد تستغرق بعض الوقت

LBCI
خبر عاجل
2025-10-28

حماس: نؤكد ألا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح ونؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة الإلتزام بتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-20

وزير الخارجية الفرنسي: على حماس وإسرائيل الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:58

سلام استقبل وفدًا من شركة "Morgan Stanley ومطراني الجنوب وزحلة: لبنان يرسم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح والشفافية والنمو الاحتوائي

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الوزير حيدر يلتقي سفير البرازيل ووفدا من منظمة العمل الدولية

LBCI
أخبار لبنان
07:35

مرقص بحث مع نقيب الصحافة في قانون الإعلام الجديد

LBCI
أخبار لبنان
06:54

رئيس الجمهورية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات

LBCI
أمن وقضاء
03:37

الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي - الحازمية

LBCI
فنّ
03:40

بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:12

الرئيس عون أمام وفد الإتحاد العربي للإنترنت والإتصالات: نثمن مبادرات الإتحاد ونرحب باختيار لبنان مقرًا لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الإصطناعي

LBCI
آخر الأخبار
06:36

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض

LBCI
أخبار لبنان
03:13

السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي

LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
11:29

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

LBCI
خبر عاجل
10:12

مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي

