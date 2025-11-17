الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بجثٌ أردنيّ مصريّ: لضرورة التزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار لبنان
2025-11-17 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بجثٌ أردنيّ مصريّ: لضرورة التزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في المنطقة.
وركّز الطرفان على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشددا، في اتصال هاتفيّ، على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسيّ واضح يحقق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.
وبحث الوزيران في مشروع القرار في مجلس الأمن في شأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية؛ تمهيدًا للتصويت عليه.
وأكّدا أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
كما بحث الصفدي وعبد العاطي في التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكّر وإعادة إعمار غزة، وأكّدا ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
واتفق الوزيران على إدامة ومواصلة التعاون والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أردنيّ
مصريّ:
لضرورة
التزام
باتفاق
إطلاق
النار
التالي
رئيس الجمهورية تسلّم أوراق اعتماد السفير الأميركيّ الجديد
القائد العام لليونيفيل جال في الناقورة... تفقّدٌ للأضرار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-16
حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة: إعادة جثامين الأسرى قد تستغرق بعض الوقت
أخبار دولية
2025-10-16
حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة: إعادة جثامين الأسرى قد تستغرق بعض الوقت
0
خبر عاجل
2025-10-28
حماس: نؤكد ألا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح ونؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار
خبر عاجل
2025-10-28
حماس: نؤكد ألا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح ونؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار
0
آخر الأخبار
2025-10-29
الجيش الإسرائيلي يعلن عودة الإلتزام بتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-10-29
الجيش الإسرائيلي يعلن عودة الإلتزام بتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
0
آخر الأخبار
2025-10-20
وزير الخارجية الفرنسي: على حماس وإسرائيل الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-10-20
وزير الخارجية الفرنسي: على حماس وإسرائيل الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
سلام استقبل وفدًا من شركة "Morgan Stanley ومطراني الجنوب وزحلة: لبنان يرسم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح والشفافية والنمو الاحتوائي
أخبار لبنان
07:58
سلام استقبل وفدًا من شركة "Morgan Stanley ومطراني الجنوب وزحلة: لبنان يرسم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح والشفافية والنمو الاحتوائي
0
أخبار لبنان
07:40
الوزير حيدر يلتقي سفير البرازيل ووفدا من منظمة العمل الدولية
أخبار لبنان
07:40
الوزير حيدر يلتقي سفير البرازيل ووفدا من منظمة العمل الدولية
0
أخبار لبنان
07:35
مرقص بحث مع نقيب الصحافة في قانون الإعلام الجديد
أخبار لبنان
07:35
مرقص بحث مع نقيب الصحافة في قانون الإعلام الجديد
0
أخبار لبنان
06:54
رئيس الجمهورية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات
أخبار لبنان
06:54
رئيس الجمهورية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:37
الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي - الحازمية
أمن وقضاء
03:37
الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي - الحازمية
0
فنّ
03:40
بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)
فنّ
03:40
بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:12
الرئيس عون أمام وفد الإتحاد العربي للإنترنت والإتصالات: نثمن مبادرات الإتحاد ونرحب باختيار لبنان مقرًا لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الإصطناعي
آخر الأخبار
05:12
الرئيس عون أمام وفد الإتحاد العربي للإنترنت والإتصالات: نثمن مبادرات الإتحاد ونرحب باختيار لبنان مقرًا لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الإصطناعي
0
آخر الأخبار
06:36
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض
آخر الأخبار
06:36
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
2
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
3
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
4
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
5
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
6
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
7
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
8
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More