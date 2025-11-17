بجثٌ أردنيّ مصريّ: لضرورة التزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في المنطقة.



وركّز الطرفان على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وشددا، في اتصال هاتفيّ، على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسيّ واضح يحقق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.



وبحث الوزيران في مشروع القرار في مجلس الأمن في شأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية؛ تمهيدًا للتصويت عليه.



وأكّدا أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.



كما بحث الصفدي وعبد العاطي في التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكّر وإعادة إعمار غزة، وأكّدا ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق.



واتفق الوزيران على إدامة ومواصلة التعاون والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.