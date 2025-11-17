رئيس الجمهورية تسلّم أوراق اعتماد السفير الأميركيّ الجديد

تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون أوراق اعتماد السفير الأميركيّ الجديد ميشال عيسى.



ونقل عيسى تحيّات الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، وحرصه على تعزيز العلاقات الأميركية-اللبنانية وتطويرها في المجالات كافة.



وتمنى الرئيس عون، من جهته، للسفير عيسى النجاح في مهمته.