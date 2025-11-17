برو: البعض في الداخل يمارس الحصار الاقتصاديّ على مكوّن أساسيّ

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، أنّ "البعض في الداخل، يمارس الحصار الاقتصاديّ والماليّ على مكوّن أساسيّ من المكونات الاجتماعية اللبنانية".



ورأى أنّ الخارج يسعى إلى ممارسة حصار اقتصاديّ وماليّ من خلال أدواته في الداخل، لافتًا إلى وفد الخزانة الأميركية، الذي جاء إلى لبنان، لوضع شروط على اللبنانيين تحت مبررات واهية، وتحديدًا حصار مؤسسة القرض الحسن التي "نعتبرها متنفسًا للناس والفقراء."



وسأل برو: "هناك مخالفات كثيرة في لبنان، مثل الأملاك البحرية وغيرها جاءت بسبب غياب الدولة، وإن كان البعض يعتبر القرض الحسن مخالفة، والتي هي بالأساس مبادرة لسد ثغرة تعثر المصارف ونهب أموال المودعين، فلماذا توجيه السهام على هذه المؤسسة التي تقدم الخدمة لجميع المواطنين اللبنانيين من دون تمييز؟".