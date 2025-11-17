"سيدة الجبل": نحذّر من المسّ بالدستور اللبنانيّ في ظلّ وجود السلاح

كرّر "لقاء سيدة الجبل" تحذيره من المسّ بالدستور اللبنانيّ في ظلّ وجود "السلاح".



ورفض، خلال اجتماعه، "ابتزاز حزب الله للدولة من خلال الاشكالية التي يطرحها في شأن عجز الجيش اللبنانيّ عن مواجهة إسرائيل ليبرر حقه بالاحتفاظ بهذا "السلاح".



وجدّد "اللقاء" في السياق، تمسّكه بالدستور باعتباره النصّ المرجعيّ الوحيد والناظم للعلاقات اللبنانية -اللبنانية والعلاقات بين الدولة اللبنانية والمجتمع اللبنانيّ.



وشدّد اللقاء على وجوب تنفيذ بنوده السيادية كافة، أي نزع سلاح أي تنظيم مسلّح على الأراضي اللبنانية وفي المقدمة "حزب الله" والمبادرة بالتنفيذ الجدّيّ قبل فوات الأوان، كما تنفيذ البنود الإصلاحية التي تبدأ بقانون جديد للانتخابات.