رئيس الجمهورية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات

وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون مرسوم احالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات النيابية.



وأُرفق المرسوم بنص مشروع القانون الذي كان اقره مجلس الوزراء في جلسته في تاريخ ٦ تشرين الثاني الحاليّ.