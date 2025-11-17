مرقص بحث مع نقيب الصحافة في قانون الإعلام الجديد

بحث وزير الإعلام بول مرقص مع نقيب الصحافة عوني الكعكي وبرفقة عضو مجلس النقابة بسام عفيفي في الشؤون العامة، لا سيما السياسية والإعلامية.



كما تناول اللقاء أيضًا قانون الإعلام الجديد.