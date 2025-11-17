الأخبار
تفاصيل لقاءات السفير الأميركيّ الجديد ميشال عيسى…

أخبار لبنان
2025-11-17 | 07:50
تفاصيل لقاءات السفير الأميركيّ الجديد ميشال عيسى…

الى السرايا الحكومي وصل السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى في نهاية جولة شملت كلا من الخارجية، قصر بعبدا وعين التينة.

هذه تفاصيل لقاءات عيسى...


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

لقاءات

السفير

الأميركيّ

الجديد

ميشال

عيسى…

وزير الثقافة عرض مع نورا الكعبي مسألة بناء شراكة في المجال الثقافي بين لبنان والامارات
الوزير حيدر يلتقي سفير البرازيل ووفدا من منظمة العمل الدولية
LBCI
أمن وقضاء
11:38

تدابير سير الليلة على المسلك الغربي من أوتوستراد جبيل - نهر ابراهيم

LBCI
أخبار دولية
11:36

السيسي يدعو إلى إلغاء نتائج أولى جولات انتخابات مجلس النواب كليا أو جزئيا لو اقتضى الأمر

LBCI
أمن وقضاء
11:35

قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام غير منفجرة في حقل وطى الجوز يوم غد

LBCI
آخر الأخبار
11:24

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق قرى الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
11:38

تدابير سير الليلة على المسلك الغربي من أوتوستراد جبيل - نهر ابراهيم

LBCI
أمن وقضاء
11:35

قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام غير منفجرة في حقل وطى الجوز يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
11:16

الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية

LBCI
أخبار لبنان
10:54

3 أيام متبقية لتسجيل اللبنانيين المغتربين... وتسجيل 87,067 طلبا عبر منصة "الخارجية" حتى اليوم

LBCI
فنّ
2025-11-13

في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-07

أمن الدولة تعلن فتح باب التطوع برتبة مأمور متمرن حتى 28 تشرين الأول في مكاتب ليبان بوست

LBCI
أخبار دولية
2025-10-10

ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03

الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:30

اللجنة الفنية السعودية المتخصصة برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية تلتقي سلام

LBCI
آخر الأخبار
07:55

وزير الثقافة عرض مع نورا الكعبي مسألة بناء شراكة في المجال الثقافي بين لبنان والامارات

LBCI
أخبار لبنان
07:50

تفاصيل لقاءات السفير الأميركيّ الجديد ميشال عيسى…

LBCI
أخبار لبنان
06:18

برو: البعض في الداخل يمارس الحصار الاقتصاديّ على مكوّن أساسيّ

LBCI
أخبار لبنان
03:13

السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته

LBCI
آخر الأخبار
01:45

ترامب: محادثات محتملة مع مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

LBCI
خبر عاجل
04:53

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

