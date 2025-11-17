الوزير حيدر يلتقي سفير البرازيل ووفدا من منظمة العمل الدولية

عرض وزير العمل محمد حيدر مع سفير البرازيل لدى لبنان تارسيسيو كوستا العلاقات بين البلدين.



كما بحث الوزير حيدر مع وفد من منظمة العمل الدولية في مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.