سلام استقبل وفدًا من شركة "Morgan Stanley ومطراني الجنوب وزحلة: لبنان يرسم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح والشفافية والنمو الاحتوائي

أكد رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام أنّ زيارة وفد شركة "Morgan Stanley" تعكس "إيمانًا حقيقيًا لدى المستثمرين بقدرة لبنان على الصمود، وبكفاءة موارده البشرية، وبإمكاناته الواعدة لإعادة البناء وتحقيق النمو".



وشدّد رئيس الحكومة للوفد الكبير المشارك في مؤتمر "Beirut One" على أنّ لبنان "يرسم اليوم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح الشامل، والشفافية، والنمو الاحتوائي".



ولفت إلى أنّ "عمل الحكومة واضح، والتقدّم مبذول على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة ماضية قُدُمًا نحو هدفها في تحديث المؤسسات العامّة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة للاستثمار في البنى التحتية الأساسية".



وأوضح الرئيس سلام أنّ "موقع لبنان الاستراتيجي، يهيّئه ليكون مركزًا إقليميًا للخدمات في قطاعات نمو واعدة، بسبب رصيده الضخم بأبنائه المتعلّمين والمثقّفين والمتكلّمين بلغات متعدّدة".



وأكد أنّه "عندما تلتزم الدولة بالشفافية والاستثمار المسؤول، يصبح لمؤسسات مالية عالميّة مثل Morgan Stanley" دورٌ محفّز في مسار تعافي لبنان ونهوضه".



كما التقى الرئيس سلام مطران زحلة و بعلبك وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس الصوري ومطران صيدا والجنوب للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري والأب بورفيريوس إبراهيم والأب جوزيف خوري، وتناول اللقاء مجمل المستجدات والأوضاع ومطالب الأهالي في زحلة والبقاع والجنوب.



كذلك، استقبل الرئيس سلام، في مكتبه في السرايا، الأميرة حياة أرسلان.