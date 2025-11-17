المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

أوضحت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس ارديل للـLBCI أنه نتيجةً لخفض الميزانية على مستوى الأمم المتحدة عالميًا، بدأت عملية تقليص عدد جنود حفظ السلام المنتشرين على الأرض في جنوب لبنان.



ولفتت إلى أنه سيتم تنفيذ معظم عمليات إعادة الجنود إلى بلدانهم خلال الأسابيع المقبلة.



وقالت: "سنقوم بكل ما في وسعنا للتقليل من أي آثار سلبية قد يسببها نقص التمويل، ونعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية والدول المساهمة بقوات اليونيفيل لتنفيذ هذه التغييرات بأقل قدر ممكن من التأثير".



وأضافت: "سنواصل التركيز على مهامنا الأساسية المتمثلة في مراقبة الخط الأزرق وانتهاكات القرار 1701، خصوصًا على دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية الذي سيظلّ أولوية بالنسبة لنا".