الرئيس بري استقبل ميشال سليمان والسفير الأميركي وسفير روسيا نقل اليه رسالتي تهنئة بالإستقلال

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس السابق العماد ميشال سليمان تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.وشكر ارئيس سليمان بري على القيام بواجب التعزية بوفاة والد زوجته المرحوم أميل فريد سليمان.كما استقبل بري السفير الاميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، في حضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.وبحث الطرفان في الأوضاع العامة حيث كان اللقاء جيدًا وصريحًا.واستقبل بري، سفير روسيا الإتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلم الرئيس بري رسالتي تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال من نظيره رئيس مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) فياتشيسلاف فولودين ومن ورئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي السيدة فالنتينا ماتفيينكو.وتم في خلال اللقاء، عرض تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا الإتحادية .