الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس بري استقبل ميشال سليمان والسفير الأميركي وسفير روسيا نقل اليه رسالتي تهنئة بالإستقلال

أخبار لبنان
2025-11-17 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس بري استقبل ميشال سليمان والسفير الأميركي وسفير روسيا نقل اليه رسالتي تهنئة بالإستقلال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس بري استقبل ميشال سليمان والسفير الأميركي وسفير روسيا نقل اليه رسالتي تهنئة بالإستقلال

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس السابق العماد ميشال سليمان تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

وشكر ارئيس سليمان بري على القيام بواجب التعزية بوفاة والد زوجته المرحوم أميل فريد سليمان.

كما استقبل بري السفير الاميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، في حضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

وبحث الطرفان في الأوضاع العامة حيث كان اللقاء جيدًا وصريحًا.

واستقبل بري، سفير روسيا الإتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلم الرئيس بري رسالتي تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال من نظيره رئيس مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) فياتشيسلاف فولودين ومن ورئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي السيدة فالنتينا ماتفيينكو. 

وتم في خلال اللقاء، عرض تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا الإتحادية .
 

أخبار لبنان

استقبل

ميشال

سليمان

والسفير

الأميركي

وسفير

روسيا

رسالتي

تهنئة

بالإستقلال

LBCI التالي
كانديس أرديل: ما يجري لن يغير في عمل قوات اليونيفيل (الأخبار)
مذكرة الفصائل والقوى الفلسطينية في شأن مشروع القرار الأميركيّ في مجلس الأمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:31

وزير الداخلية استقبل سفير المكسيك وسفير لبنان في الإمارات

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-03

الرئيس عون استقبل وفدا حكوميا ليبيا نقل اليه الرغبة بإعادة تفعيل العلاقات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

دريان استقبل الجروان داعما رسالة التسامح والسلام وبحث في تعزيز العلاقات مع سفير ألمانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

بري استقبل سفير أوستراليا ومجلس ادارة "تلفزيون لبنان" والعريضي: الانتخابات في موعدها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:38

تدابير سير الليلة على المسلك الغربي من أوتوستراد جبيل - نهر ابراهيم

LBCI
أمن وقضاء
11:35

قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام غير منفجرة في حقل وطى الجوز يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
11:16

الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية

LBCI
أخبار لبنان
10:54

3 أيام متبقية لتسجيل اللبنانيين المغتربين... وتسجيل 87,067 طلبا عبر منصة "الخارجية" حتى اليوم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-21

إطلاق مؤتمر بيروت واحد - "Beirut One"

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
خبر عاجل
2025-11-16

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

LBCI
خبر عاجل
2025-11-01

المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:30

اللجنة الفنية السعودية المتخصصة برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية تلتقي سلام

LBCI
آخر الأخبار
07:55

وزير الثقافة عرض مع نورا الكعبي مسألة بناء شراكة في المجال الثقافي بين لبنان والامارات

LBCI
أخبار لبنان
07:50

تفاصيل لقاءات السفير الأميركيّ الجديد ميشال عيسى…

LBCI
أخبار لبنان
06:18

برو: البعض في الداخل يمارس الحصار الاقتصاديّ على مكوّن أساسيّ

LBCI
أخبار لبنان
03:13

السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته

LBCI
آخر الأخبار
01:45

ترامب: محادثات محتملة مع مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

LBCI
خبر عاجل
04:53

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More