"فتح" في جولة ميدانية في البداوي: تعزيز الأمن المشترك وتأكيد التعاون مع الجيش اللبنانيّ

زار أمين سر حركة "فتح" إقليم لبنان رياض أبو العينين مع وفد من قيادة الحركة في لبنان، مخيم البداوي.



وتناول الاجتماع، وفق بيان، الوضع العام في المخيم والتحديات الأمنية والاجتماعية.



وشدد المجتمعون على "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتنسيق المشترك بين مختلف القوى لحفظ أمن واستقرار المخيم وأهله.



وأكّد أبو العينين تمسّك حركة "فتح" بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مؤكدًا أنّ العلاقة مع قيادة الجيش اللبناني هي علاقة أخوّة ومحبة وتعاون دائم.



ولفت إلى تطلّع الحركة والفصائل إلى تأمين ممار إنسانية من وإلى مخيم البداوي.



وأوضح أنّ هذا الملف يحظى بمتابعة حثيثة من قبل مبعوث الرئيس الخاص ياسر عباس "أبو عمار" وسفير فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد".