"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحة العامة، بمؤازرة قوة من مكتب أمن الدولة في النبطية، على عدد من محلات صناعة الحلويات في النبطية ومنطقتها، وذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور محمد محيدلي وبالتنسيق مع محافظ النبطية هويدا الترك.



وخلال الجولة، تم إقفال محل حلويات في النبطية، وختمه بالشمع الأحمر بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي نجاة ابو شقرا، وذلك بسبب عدم مراعاته النظافة والسلامة الصحية ووجود حشرات في البضاعة التي يستعملها.