الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

أخبار لبنان
2025-11-17 | 11:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;حشرات في البضاعة&quot;... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحة العامة، بمؤازرة قوة من مكتب أمن الدولة في النبطية، على عدد من محلات صناعة الحلويات في النبطية ومنطقتها، وذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور محمد محيدلي وبالتنسيق مع محافظ النبطية هويدا الترك.

وخلال الجولة، تم إقفال محل حلويات في النبطية، وختمه بالشمع الأحمر بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي نجاة ابو شقرا، وذلك بسبب عدم مراعاته النظافة والسلامة الصحية ووجود حشرات في البضاعة التي يستعملها.

أخبار لبنان

محل حلويات

النبطية

حشرات

LBCI التالي
كانديس أرديل: ما يجري لن يغير في عمل قوات اليونيفيل (الأخبار)
مذكرة الفصائل والقوى الفلسطينية في شأن مشروع القرار الأميركيّ في مجلس الأمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:08

أمن الدولة: اقفال معمل ومحل للحلويات في كفررمان بالشمع الأحمر لوجود حشرات داخل البرادات

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-11

أمن الدولة: ختم مركزَي تجميل في النبطية بالشمع الأحمر لمزاولتهما العمل من دون ترخيص

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-30

ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

بالشمع الأحمر... إقفال محل لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:21

على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية

LBCI
أخبار لبنان
13:25

مخزومي: على الحكومة الاستفادة من الدعم الدولي والانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم مسار الإصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:43

الرئيس بري استقبل ميشال سليمان والسفير الأميركي وسفير روسيا نقل اليه رسالتي تهنئة بالإستقلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-05

إعتصام سلمي في شتورا لأصحاب الشاحنات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
آخر الأخبار
13:29

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات مع سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:14

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
12:58

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
04:53

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More