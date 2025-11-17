شحادة تابع مع مختار بريح شكوى تتعلق باحتلال أرض وبناء منزل من طابقين

تابع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة مع مختار بلدة بريح إدمون عدوان، برفقة غازي لحود، الشكوى المتعلقة بـ"احتلال أرض لحود وبناء منزل من طابقين عليها من قبل أحد الاشخاص في البلدة منذ أكثر من أربعة عقود".



وحضر اللقاء المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود الذي كلفه شحادة بـ "تقديم تقرير مفصل عن هذا الملف".



كما طلب من مختار البلدة "تقديم الوثائق المطلوبة لهذه الغاية"، واعدًا "صاحب العقار بمتابعة الموضوع لضمان استرداد حقوقه".