الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه تبين لها ان العديد من المواطنين يقعون ضحية الإحتيال الإلكتروني، من خلال رسائل تردهم على هواتفهم الخليوية تبلغهم أن حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي مهدّدة بالإغلاق أو تزعم بوجود جائزة لمتلقي الرسالة، وتطلب منهم الولوج إلى رابط مرفق بالرسالة لتعبئة بيانات خاصة بهم بذريعة وجوب تأكيد الهوية الشخصية.



وحذرت المديرية المواطنين، من الولوج إلى أي رابط مجهول المصدر أو غير موثوق كون هذه المعلومات يتم استخدامها لاحقاً في عمليات الإحتيال والقرصنة.