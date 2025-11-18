جعجع استقبل وفدًا اقتصاديًا دوليًا لبحث سبل استقطاب الاستثمارات إلى لبنان

استقبل رئيس حزب" القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب وفدًا أجنبياً إقتصادياً يزور لبنان، ضمّ 15 مسؤولاً في صناديق إستثمارية دولية، في حضور الوزير جو عيسى الخوري، النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج.



وبحث المجتمعون في الأوضاع السياسيّة الإقتصاديّة والمالية وسبل الخروج من الأزمة الحالية من أجل استقطاب الإستثمارات إلى لبنان، في طليعتها إعادة الثقة بلبنان واستعادة دور الدولة وسيادتها على كامل أراضيها وقرارها كمدخل أساسي لأي تعاف أو نمو.