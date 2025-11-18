الأخبار
عون تسلم دعوة من نظيره القبرصي لحضور افتتاح رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني المقبل
أخبار لبنان
2025-11-18 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عون تسلم دعوة من نظيره القبرصي لحضور افتتاح رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني المقبل
استقيل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيرة قبرص في لبنان Maria Hadjitheodosiou التي نقلت إلى رئيس الجمهورية وإلى اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون دعوة من الرئيس القبرصي Nikos Christodoulides لحضور حفل افتتاح رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي في 7 كانون الثاني 2026 في مسرح قبرص في نيقوسيا.
وأكد الرئيس القبرصي في دعوته أنّ تولّي قبرص لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني 2026 "يشكّل التزامًا وطنيًا عميقًا وفرصة استراتيجية لا تتكرّر سوى مرة واحدة كل أربعة عشر عامًا، لتعزيز التعاون الدولي الأوسع، وتسليط الضوء بشكل فعّال على الدور الحيوي الذي تجسّده منطقتنا كشريك لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي".
أخبار لبنان
نظيره
القبرصي
لحضور
افتتاح
رئاسة
لمجلس
الاتحاد
الأوروبي
كانون
الثاني
المقبل
