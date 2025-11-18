هاشم: مساعدة لبنان على كل المستويات مسوؤلية الجميع

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أنّ ما يهدّد الاستقرار الوطنيّ في لبنان عمومًا والجنوب خصوصًا، وجود الاحتلال الاسرائيليّ واستمرار العدوان اليوميّ.



وأكد، خلال لقائه وفد لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مع قائد "اليونيفيل" في الناقورة، أنّ العلاقات بين أبناء الجنوب وقوات اليونيفيل ممتازة وهي علاقات اجتماعية خصوصًا لما قدمته من خدمات انمائية وصحية.



وتمنّى العمل على مساعدة الجيش اللبنانيّ، لتعزيز قدراته وإمكاناته، "لأنّ مساعدة لبنان على كل المستويات مسوؤلية الجميع".