شيخ العقل اتصل بجنبلاط وارسلان وتواصل مع دريان والخطيب وتسلّم دعوة للمشاركة في اللقاء الاسلامي المسيحي مع البابا

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالين هاتفيين بكل من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبالأمير طلال ارسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني للتشاور بخصوص قضايا متعلقة بالطائفة.كذلك جرى تواصل بين شيخ العقل ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلاّمة الشيخ علي الخطيب، للتداول بموضوع الزيارة المرتقبة للبابا إلى لبنان واللقاء بقداسته.والتقى شيخ العقل في دارته في شانيه رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان المطران ميشال عون يرافقه المنسقين الكنسيين لزيارة قداسة الحبر الاعظم البابا لاون الرابع عشر الى لبنان المطران مار ماتياس شارل مراد والمونسينيور عبده ابو كسم، بحضور رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي، عضو الهيئة الدينية الاستشارية في مشيخة العقل الشيخ وجيه ابو مغلبيه والشيخ كمال ابي المنى، وسلّم الوفد للشيخ ابي المنى دعوة للمشاركة في اللقاء الاسلامي المسيحي مع قداسة البابا في بيروت.وكانت مناسبة للتأكيد على رسالة لبنان ودوره، وواجب الحفاظ عليه وصونه، وعلى أهمية الزيارة واهتمام الكرسي الرسولي بلبنان من خلال مميزاته الحضارية.كما استقبل الشيخ حاتم حليم ملاعب برفقة وفد من مشايخ آل ملاعب يتقدمهم الشيخ ابو نبيل اديب ملاعب، حيث قدم الشيخ حاتم ملاعب ديوانه الشعري لسماحته ودعوة لحفل التوقيع في بلدة بيصور.