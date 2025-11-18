وزارة الشؤون الاجتماعية: الاستفادة من برنامج البدل النقديّ تُمنح فقط لمن تثبت أهليّتهم استنادًا إلى الشروط

أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ برنامج البدل النقديّ للأشخاص ذوي الإعاقة يُطبَّق وفق معايير وطنية دقيقة.



وشددت على أنّ الاستفادة منه تُمنح فقط لمن تثبت أهليّتهم استنادًا إلى الشروط الطبية والفنية والعمرية والشفافية المالية المُعتمدة رسميًا، ولا يمكن إدراج أي فئة جديدة خارج هذه المعايير.



وأشارت الوزارة إلى أنّ المراجعات التي وردت خلال الأيام الماضية في شأن هذه الفئة من الأشخاص المعوّقين خضعت لتقييم مهنيّ شامل.



وقد بيّنت نتائج هذا التقييم أنّ هذه الفئة لا تستوفي المعايير الوطنية المعتمدة في برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة.



وبناءً عليه، تقرّر تعليق ضم هذه الفئة في البرنامج النقديّ للاشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على التزام الوزارة الكامل باعتماد معايير الشفافية.