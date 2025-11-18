استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

استشهد ثلاثة عشر شخصًا وأُصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة غير نهائية، في غارة على مخيم عين الحلوة في صيدا، جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.



ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل المزيد من الاصابات.



وزعم الجيش الإسرائيليّ استهداف "معسكر تدريب لـ"حماس".