استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

أخبار لبنان
2025-11-18 | 16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

استشهد ثلاثة عشر شخصًا وأُصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة غير نهائية، في غارة على مخيم عين الحلوة في صيدا، جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل المزيد من الاصابات.

وزعم الجيش الإسرائيليّ استهداف "معسكر تدريب لـ"حماس".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

إسرائيليّ

لمخيم

الحلوة

بعد تنفيذه سلسلة سرقات بواسطة الكسر والخلع... فصيلة الضنية توقفه
الرئيس عون: نجدد تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي وهو لا يطلب تعاطفًا بل ثقة
LBCI
خبر عاجل
14:56

معلومات أولية حسب مصدرين لبنانيّ وفلسطينيّ للـLBCI: سقوط عدد من الاصابات في استهداف اسرائيليّ لمخيم عين الحلوة قرب مسجد خالد بن الوليد والترجيحات الأولية تشير إلى استهداف لـ"حماس"

LBCI
خبر عاجل
14:39

غارة تستهدف أطراف مخيم عين الحلوة

LBCI
آخر الأخبار
14:59

الوكالة الوطنية: سماع إطلاق رصاص داخل مخيم عين الحلوة على اثر الغارة الاسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
14:54

مكبرات صوت داخل مخيم عين الحلوة تُعلن سقوط شهداء وتدعو إلى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف

LBCI
خبر عاجل
16:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-15

القناة 13 الإسرائيلية: واشنطن تدفع نحو تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وفق خطة ترامب

LBCI
اخبار البرامج
2025-11-13

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

LBCI
اسرار
2025-10-19

أسرار الصحف 20-10-2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت بعيد منتصف الليلة الماضية داخل بلدة رامية وعمدت الى القيام بعمليّة تفجير لأحد المنازل قبل أن تنسحب فجراً

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
10:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
16:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
خبر عاجل
13:06

الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
10:33

يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

