نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
2025-11-18 | 16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
استشهد ثلاثة عشر شخصًا وأُصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة غير نهائية، في غارة على مخيم عين الحلوة في صيدا، جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.
ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل المزيد من الاصابات.
وزعم الجيش الإسرائيليّ استهداف "معسكر تدريب لـ"حماس".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
إسرائيليّ
لمخيم
الحلوة
التالي
بعد تنفيذه سلسلة سرقات بواسطة الكسر والخلع... فصيلة الضنية توقفه
الرئيس عون: نجدد تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي وهو لا يطلب تعاطفًا بل ثقة
السابق
0
خبر عاجل
14:56
معلومات أولية حسب مصدرين لبنانيّ وفلسطينيّ للـLBCI: سقوط عدد من الاصابات في استهداف اسرائيليّ لمخيم عين الحلوة قرب مسجد خالد بن الوليد والترجيحات الأولية تشير إلى استهداف لـ"حماس"
خبر عاجل
14:56
معلومات أولية حسب مصدرين لبنانيّ وفلسطينيّ للـLBCI: سقوط عدد من الاصابات في استهداف اسرائيليّ لمخيم عين الحلوة قرب مسجد خالد بن الوليد والترجيحات الأولية تشير إلى استهداف لـ"حماس"
0
خبر عاجل
14:39
غارة تستهدف أطراف مخيم عين الحلوة
خبر عاجل
14:39
غارة تستهدف أطراف مخيم عين الحلوة
0
آخر الأخبار
14:59
الوكالة الوطنية: سماع إطلاق رصاص داخل مخيم عين الحلوة على اثر الغارة الاسرائيلية
آخر الأخبار
14:59
الوكالة الوطنية: سماع إطلاق رصاص داخل مخيم عين الحلوة على اثر الغارة الاسرائيلية
0
آخر الأخبار
14:54
مكبرات صوت داخل مخيم عين الحلوة تُعلن سقوط شهداء وتدعو إلى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف
آخر الأخبار
14:54
مكبرات صوت داخل مخيم عين الحلوة تُعلن سقوط شهداء وتدعو إلى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف
0
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
0
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
0
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
0
آخر الأخبار
2025-11-15
القناة 13 الإسرائيلية: واشنطن تدفع نحو تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وفق خطة ترامب
آخر الأخبار
2025-11-15
القناة 13 الإسرائيلية: واشنطن تدفع نحو تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وفق خطة ترامب
0
اخبار البرامج
2025-11-13
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
2025-11-13
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
0
اسرار
2025-10-19
أسرار الصحف 20-10-2025
اسرار
2025-10-19
أسرار الصحف 20-10-2025
0
آخر الأخبار
2025-09-21
الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت بعيد منتصف الليلة الماضية داخل بلدة رامية وعمدت الى القيام بعمليّة تفجير لأحد المنازل قبل أن تنسحب فجراً
آخر الأخبار
2025-09-21
الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت بعيد منتصف الليلة الماضية داخل بلدة رامية وعمدت الى القيام بعمليّة تفجير لأحد المنازل قبل أن تنسحب فجراً
0
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
13:17
زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة
1
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
2
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
4
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
5
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
6
خبر عاجل
13:06
الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك
خبر عاجل
13:06
الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك
7
أمن وقضاء
10:33
يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين
أمن وقضاء
10:33
يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين
8
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
