رئيس الجمهورية يعزّي باستشهاد عسكريين: لن يثني شيئًا الجيش عن دوره الوطني

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قدّم خلاله التعازي باستشهاد العسكريين خلال ملاحقة تجّار المخدرات في حي الشراونة في بعلبك ليل أمس، متمنيًا الشفاء العاجل للعسكريين الجرحى.



وقال الرئيس عون: "مرة جديدة، يدفع الجيش من دماء رجاله ثمن حماية المجتمع اللبناني من آفة المخدرات من جهة، وتطبيق القانون من جهة أخرى. وقد انضمّ شهيدا الأمس إلى قافلة طويلة من رفاقهما الذين ضحّوا بأغلى ما يملكون وفاءً لقسمهم، وتأكيدًا على تصميم المؤسسة العسكرية، بالتعاون مع القوى الأمنية، على المضيّ في تطبيق القوانين وملاحقة المرتكبين والحدّ من الجريمة على مختلف أنواعها، بالتوازي مع حماية الحدود وبسط سلطة الدولة."



واضاف "لن يثني شيئًا الجيش عن القيام بدوره الوطني؛ لا الحملات المشبوهة، ولا التحريض، ولا التشكيك من أي جهة أتى، من الداخل أو الخارج."