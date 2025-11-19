مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...

يستكمل مؤتمر "Beirut One" أعماله لليوم الثاني في بيروت تحت شعار الثقة المستعادة لإعادة تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني.



وركزت الجلسات على إعادة بناء الرصيد الرأسمالي والبُنى التحتية، مع تأكيد الحاجة لتحديث مرافق الدولة والقطاع الخاص ودفع المشاريع الكبرى إلى التنفيذ.



كما تطرّقت النقاشات إلى الاستثمار في قطاع الاتصالات وضرورة ضخّ رؤوس أموال جديدة لتحديث الشبكات وتعزيز دور القطاع في دعم النمو.



وفي محور آخر، بحثت الجلسات سُبل النهوض بقطاعات السياحة والضيافة والتجارة واستعادة حضور "العلامة اللبنانية" عبر تطوير الخدمات وجذب المزيد من الاستثمارات.