وزيرا المالية والأشغال يجولان في مرفأ بيروت غدا بعد وصول معدات السكانر

يقوم وزيرا المالية ياسين جابر والأشغال العامة والنقل فايز رسامني بجولة في مرفأ بيروت، بعد وصول معدات السكانر المتطورة ((الماسحات الضوئية) الى المرفأ لتوضع موضع الخدمة من ضمن مهام الجمارك اللبنانية في كل من مرفأي بيروت وطرابلس.



تبدأ الجولة من مبنى جمارك اقليم بيروت، وتشمل محطة الحاويات ومبنى المحطة حيث يجري تقديم وعرض مفصل لآلية تشغيل الماسحات الضوئية وتكاملها مع الأنظمة المشغلة.



يلي ذلك مؤتمر صحافي للوزيرين جابر ورسامني في مركز ادارة واستثمار مرفأ بيروت- قاعة زور البور.

تبدأ الجولة في الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس ٢٠ تشرين الثاني وتنتهي في الأولى بعد الظهر.



وطلب من الاعلاميين الراغبين في مواكبة الجولة، الدخول من مدخل المبنى الاقليمي للجمارك، حيث اتخذت اجراءات تسهيل مهمتهم.