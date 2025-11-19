ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية

أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين خلال جولة له على عدد من مستشفيات منطقة الشمال، أن صحة المواطنين فوق أي اعتبار سياسي، وأن الكوادر الطبية ستجد كل الدعم لتقديم أفضل رعاية ممكنة.



ومن مستشفى سير الحكومي في الضنية، كشف ناصر الدين عن تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية.