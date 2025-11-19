فتوح: المؤتمر المصرفي العربي السنوي يعود إلى بيروت… وثقة عربية متجدّدة بلبنان "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف"

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2025 في بيروت بتاريخ 27 تشرين الثاني، تحت عنوان: "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف"، في حدث يُعد من أبرز الملتقيات المصرفية العربية لهذا العام، لما يحمله من رسائل ثقة عربية وما يجمعه من قيادات مالية ومصرفية رفيعة المستوى.



وقال فتوح إن عودة المؤتمر السنوي إلى بيروت بعد غياب أربع سنوات "هي بارقة أمل فعلية، وتأكيد على محبة الأشقاء العرب للبنان، وعلى رغبتهم في رؤية هذا البلد يعود مركزاً مالياً نابضاً بالحياة".



وأشار إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون اعتبر هذا المؤتمر "رسالة أمل للبنانيين ودليلاً على تجدد الثقة العربية بدور لبنان".



وأضاف: "ما يميز مؤتمر هذا العام نوعية المشاركين، شخصيات مصرفية عربية، من رؤساء مجالس إدارة ومديرين عامين، يأتون إلى بيروت بدافع الإيمان بقدرتها على النهوض وبمكانتها الطبيعية عاصمة للمؤتمرات المصرفية".



ويشهد المؤتمر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد للمرة الأولى منذ 2018، حيث سيتم بحث مشاريع استثمارية قد ينفذها الاتحاد في لبنان، بينها مركز مؤتمرات أو مركز تدريب مصرفي إقليمي، في خطوة يرى فيها فتوح "توجهاً عملياً لدعم لبنان ومؤسساته".



ويركّز المؤتمر على دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، وعلى آفاق الاستثمار في الإعمار في المنطقة، انسجاماً مع توجهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب مناقشة الدور الاستراتيجي للمصارف في تمويل القطاعات الإنتاجية والسياحية والصناعية والزراعية.



ويشارك في المؤتمر وفد إماراتي رفيع المستوى، إضافة إلى شخصيات عربية ودولية بارزة، من بينها الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات، ومنظمة التعاون الرقمي، ومقرها السعودية وشخصيات عربية مؤثرة في القطاع المالي والمصرفي.

