الرئيس عون عرض مع وزير الاعلام لاوضاع الوزارة ومع المدير العام لسكك الحديد لدراسة تشغيل خط القطار
أخبار لبنان
2025-11-19 | 07:43
الرئيس عون عرض مع وزير الاعلام لاوضاع الوزارة ومع المدير العام لسكك الحديد لدراسة تشغيل خط القطار
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وزارية واقتصادية وانمائية وتربوية. فوزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الاعلام بول مرقص واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد، وما تحقق في وزارة الاعلام خلال الفترة الماضية، إضافة الى المشاريع المعدة للمرحلة المقبلة.
وأطلع الوزير مرقص رئيس الجمهورية على مسار مشروع قانون الاعلام بعد اقراره في لجنة الإدارة والعدل النيابية.
مجموعة Jefferies
اقتصاديا، استقبل الرئيس عون عليا مبيض مع وفد من أعضاء مجموعة Jefferies العاملة في مجال المصارف الاستثمارية والخدمات المالية الذين يشاركون في مؤتمر "بيروت وان" الذي افتتحه رئيس الجمهورية امس.
ونوه أعضاء الوفد بـ"الجهود المبذولة لاعادة لبنان الى خريطة الاهتمام الدولي على مختلف الأصعدة".
وعرض الرئيس عون للوفد الأوضاع الراهنة في البلاد والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة على مختلف المستويات، لا سيما منها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إضافة الى الظروف السياسية والأمنية.
ولفت الرئيس عون أعضاء الوفد الى "الفرصة المتاحة للاستثمار في لبنان"، مركزا على "الأوضاع الأمنية المستقرة واهمية المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعقد في لبنان وردود الفعل الإيجابية على ما يصدر من مواقف".
كما تطرق البحث الى الأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة في سوريا.
شيا
واستقبل الرئيس عون، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، والمهندسين ربيع عسراوي ومالك سلامة، الذين عرضوا لرئيس الجمهورية سياسات وخطط النقل في لبنان وأوضاع السكك الحديد، ودراسة حول تشغيل خط القطار بين بيروت والبقاع والفوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إعادة حركة القطار في الأراضي اللبنانية.
وأشار شيا الى ان "حركة النقل المشترك في الاوتوبيسات التابعة للمصلحة تشهد تزايدا بحيث بلغ العدد التقريبي للركاب يوميا نحو 7 الاف راكب، وسيصل قريبا الى بيروت 30 باصا قدمتها دولة قطر لتعزيز خطوط النقل المشترك داخل المناطق اللبنانية".
وشدد الرئيس عون على "أهمية تعزيز النقل المشترك في البلاد لتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الازدحام على الطرق"، مؤكدا دعمه "لخطط النقل في سكك الحديد وضرورة تنفيذها".
يرق
تربويا، استقبل الرئيس عون المدير العام لوزارة التربية فادي يرق الذي عرض له للواقع التربوي في البلاد وعمل الوزارة بمختلف مديرياتها.
مرتضى
وفي قصر بعبدا، السفير في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين رامي مرتضى.
أخبار لبنان
الاعلام
لاوضاع
الوزارة
المدير
العام
الحديد
لدراسة
تشغيل
القطار
أخبار لبنان
2025-11-03
الرئيس عون عرض مع شحادة شؤون وزارته ومع بلاسخارت الوضع في الجنوب
أخبار لبنان
2025-11-03
الرئيس عون عرض مع شحادة شؤون وزارته ومع بلاسخارت الوضع في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
0
أخبار لبنان
2025-11-09
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جال على محطات الشمال
أخبار لبنان
2025-11-09
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جال على محطات الشمال
0
أخبار لبنان
2025-11-12
رسامني تابع ملفات إنمائية والتقى لجنة فنية معنية بسكك الحديد
أخبار لبنان
2025-11-12
رسامني تابع ملفات إنمائية والتقى لجنة فنية معنية بسكك الحديد
0
أخبار لبنان
11:08
شيخ العقل اتصل برئيس الاركان معزيا بشهداء الجيش ومنوها بمواقف العماد هيكل الوطنية
أخبار لبنان
11:08
شيخ العقل اتصل برئيس الاركان معزيا بشهداء الجيش ومنوها بمواقف العماد هيكل الوطنية
0
أخبار لبنان
10:59
وزير العدل عرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تفعيل اتفاقية الشراكة
أخبار لبنان
10:59
وزير العدل عرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تفعيل اتفاقية الشراكة
0
أخبار لبنان
10:59
سلام: العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان... وهذا ما قاله عن الودائع والكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد
أخبار لبنان
10:59
سلام: العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان... وهذا ما قاله عن الودائع والكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد
0
أخبار لبنان
10:50
فريد البستاني يرحب ببدء تنفيذ قرار النائب العام المالي بشأن إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد الأزمة
أخبار لبنان
10:50
فريد البستاني يرحب ببدء تنفيذ قرار النائب العام المالي بشأن إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد الأزمة
0
خبر عاجل
12:51
ترامب: الإيرانيون يريدون إبرام صفقة رغم أنهم لا يقولون ذلك
خبر عاجل
12:51
ترامب: الإيرانيون يريدون إبرام صفقة رغم أنهم لا يقولون ذلك
0
خبر عاجل
10:12
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد والاهم ان الاتفاق مهم بما سيوفر من اموال وابعد من ذلك فهو يعطينا شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات
خبر عاجل
10:12
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد والاهم ان الاتفاق مهم بما سيوفر من اموال وابعد من ذلك فهو يعطينا شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات
0
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
0
منوعات
2025-11-16
أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً في لاس فيغاس: إليكم ما حصل!
منوعات
2025-11-16
أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً في لاس فيغاس: إليكم ما حصل!
0
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
0
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
0
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
0
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
0
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
0
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
1
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
3
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
4
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
5
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
6
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
7
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
8
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
