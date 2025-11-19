الأخبار
الرئيس عون عرض مع وزير الاعلام لاوضاع الوزارة ومع المدير العام لسكك الحديد لدراسة تشغيل خط القطار

أخبار لبنان
2025-11-19 | 07:43
مشاهدات عالية
3min
الرئيس عون عرض مع وزير الاعلام لاوضاع الوزارة ومع المدير العام لسكك الحديد لدراسة تشغيل خط القطار

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وزارية واقتصادية وانمائية وتربوية. فوزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الاعلام بول مرقص واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد، وما تحقق في وزارة الاعلام خلال الفترة الماضية، إضافة الى المشاريع المعدة للمرحلة المقبلة.

وأطلع الوزير مرقص رئيس الجمهورية على مسار مشروع قانون الاعلام بعد اقراره في لجنة الإدارة والعدل النيابية.

مجموعة Jefferies

اقتصاديا، استقبل الرئيس عون عليا مبيض مع وفد من أعضاء مجموعة Jefferies العاملة في مجال المصارف الاستثمارية والخدمات المالية الذين يشاركون في مؤتمر "بيروت وان" الذي افتتحه رئيس الجمهورية امس.

ونوه أعضاء الوفد بـ"الجهود المبذولة لاعادة لبنان الى خريطة الاهتمام الدولي على مختلف الأصعدة".

وعرض الرئيس عون للوفد الأوضاع الراهنة في البلاد والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة على مختلف المستويات، لا سيما منها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إضافة الى الظروف السياسية والأمنية.

ولفت الرئيس عون أعضاء الوفد الى "الفرصة المتاحة للاستثمار في لبنان"، مركزا على "الأوضاع الأمنية المستقرة واهمية المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعقد في لبنان وردود الفعل الإيجابية على ما يصدر من مواقف".

كما تطرق البحث الى الأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة في سوريا.

شيا

واستقبل الرئيس عون، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، والمهندسين ربيع عسراوي ومالك سلامة، الذين عرضوا لرئيس الجمهورية سياسات وخطط النقل في لبنان وأوضاع السكك الحديد، ودراسة حول تشغيل خط القطار بين بيروت والبقاع والفوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إعادة حركة القطار في الأراضي اللبنانية.

وأشار شيا الى ان "حركة النقل المشترك في الاوتوبيسات التابعة للمصلحة تشهد تزايدا بحيث بلغ العدد التقريبي للركاب يوميا نحو 7 الاف راكب، وسيصل قريبا الى بيروت 30 باصا قدمتها دولة قطر لتعزيز خطوط النقل المشترك داخل المناطق اللبنانية".

وشدد الرئيس عون على "أهمية تعزيز النقل المشترك في البلاد لتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الازدحام على الطرق"، مؤكدا دعمه "لخطط النقل في سكك الحديد وضرورة تنفيذها".

يرق

تربويا، استقبل الرئيس عون المدير العام لوزارة التربية فادي يرق الذي عرض له للواقع التربوي في البلاد وعمل الوزارة بمختلف مديرياتها.
مرتضى

وفي قصر بعبدا، السفير في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين رامي مرتضى.

أخبار لبنان

الاعلام

لاوضاع

الوزارة

المدير

العام

الحديد

لدراسة

تشغيل

القطار

