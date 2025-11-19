إخلاء مبنى في صور بعد ورود اتصالات مشبوهة

تم قبل قليل إخلاء مبنى في ساحة أبو ديب بمدينة صور ومبنى مجاور له بشكل احترازي، عقب ورود اتصالات تطلب الإخلاء للسكان. وتعمل القوى الأمنية حالياً على التثبت من صحة هذه الاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



