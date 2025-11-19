مخزومي: نأمل بأن يُصار إلى معالجة الإشكالية المستجدّة بين المؤسسة العسكرية وواشنطن في أسرع وقت

نحرص، كلّ الحرص، على صون وتطوير العلاقات اللبنانية–الأميركية، ونُعرب عن تقديرنا العميق للدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة في دعم استقرار لبنان وتعزيز مؤسساته الشرعية. كما نثمّن الدعم المتواصل الذي قدّمته إدارة الرئيس ترامب للبنان في مختلف المراحل، وما عبّرت عنه من… pic.twitter.com/r9VedD72iY
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) November 19, 2025
نحرص، كلّ الحرص، على صون وتطوير العلاقات اللبنانية–الأميركية، ونُعرب عن تقديرنا العميق للدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة في دعم استقرار لبنان وتعزيز مؤسساته الشرعية. كما نثمّن الدعم المتواصل الذي قدّمته إدارة الرئيس ترامب للبنان في مختلف المراحل، وما عبّرت عنه من… pic.twitter.com/r9VedD72iY