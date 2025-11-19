مخزومي: نأمل بأن يُصار إلى معالجة الإشكالية المستجدّة بين المؤسسة العسكرية وواشنطن في أسرع وقت

أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أنه يحرص، كلّ الحرص، على صون وتطوير العلاقات اللبنانية–الأميركية، معربا عن تقديريه العميق للدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة في دعم استقرار لبنان وتعزيز مؤسساته الشرعية.



وثمّن مخزومي الدعم المتواصل الذي قدّمته إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للبنان في مختلف المراحل، وما عبّرت عنه من التزام راسخ بأمنه واستقراره.



وقال: "انطلاقاً من هذا الأساس، نأمل بأن يُصار إلى معالجة الإشكالية المستجدّة بين المؤسسة العسكرية وواشنطن في أسرع وقت، بما يضمن احتواء تداعياتها وعدم اتساع نطاقها، فالعلاقة بين البلدين تمثّل ركناً ثابتاً من أركان التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويبرز في مقدّمها التعاون العسكري الذي أسهم بصورة مباشرة في دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته".



وإذ أكّد التقاء رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش مع الإدارة الأميركية على معظم الأهداف والرؤية الاستراتيجية المشتركة، رأى أنّ المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوز ما حصل، وتهيئة الظروف لعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، بل إلى مستوى أكثر متانة بما يخدم لبنان ومؤسساته.



ولفت الى أن ذلك يأتي من خلال التزام واضح بخطاب القسم، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، ولا سيما لناحية حصر السلاح حصراً بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها الكاملة على أراضيها، ومنع أي مظاهر للتسلّح خارج الشرعية، مع التشديد على ضرورة أن يُترجَم هذا الالتزام بخطوات عملية وموثوقة، إذ إنّ المجتمع الدولي ينتظر من لبنان إجراءات واضحة تعزّز الثقة وتؤكّد جدّيته في احترام تعهّداته.