وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة تطلقان مشروعين جديدين لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز السلامة البيئية

وقع وزير الزراعة نزار هاني، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان، نورة أورابح حداد اتفاقات إطلاق مشروعين جديدين يهدفان إلى تعزيز قطاع الزراعة من خلال الإصلاح المؤسسي وحماية البيئة.



يهدف المشروع الأول، بعنوان "تعزيز الحوكمة المؤسسية: مبادرة لمدة عامين للإصلاح المؤسسي وبناء القدرات في وزارة الزراعة"، إلى دعم أجندة تحديث القطاع العام في لبنان من خلال تعزيز الإطار المؤسسي وقدرات الوزارة. ومن خلال التنسيق الوثيق مع الوزارة، سيعزز المشروع قدرة الوزارة على إدارة وتنفيذ السياسات والبرامج والخدمات الزراعية بفعالية، مما يساهم بذلك في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي في المناطق الريفية.



أما المشروع الثاني، فيتناول قضية بيئية وصحية عامة مهمة. فبناءً على طلب رسمي من الوزارة، ستدعم الفاو التخلص الآمن من مخزونات المبيدات الكيميائية منتهية الصلاحية، بما في ذلك المواد المعبأة مسبقًا والمواد الخطرة المكتشفة حديثًا. وبالاستفادة من نتائج مشروع سابق للفاو، يهدف هذا المشروع إلى ضمان الإدارة والتخلص الآمن بيئيًا من هذه المخزونات، بما يقلل من المخاطر على صحة الإنسان والبيئة في لبنان.



واشارت "الفاو" في بيان الى ان " هذه المبادرات تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والمنظمة لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والآمنة والمبتكرة، مع تعزيز قدرة الوزارة على الاستجابة بفاعلية للتحديات المتغيرة في هذا القطاع".