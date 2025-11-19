الأخبار
"حزب الله" دان مجزرة عين الحلوة : لموقف حازم وموحّد لردع عدوان العدو والتصدي لجرائمه

أخبار لبنان
2025-11-19 | 08:14
مشاهدات عالية
2min
"حزب الله" دان مجزرة عين الحلوة : لموقف حازم وموحّد لردع عدوان العدو والتصدي لجرائمه

دان حزب الله في بيان له بأشد العبارات "المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني المجرم ليل أمس في مخيم ‏عين الحلوة في صيدا، والتي أدت إلى ارتقاء ثلاثة عشر شهيداً وعدد كبير من الجرحى من إخوتنا ‏الفلسطينيين، مستهدفًا مكانًا مكتظًا بالمدنيين والأطفال الآمنين، في اعتداء وحشي جديد يضاف إلى سجل ‏العدو الأسود الحافل بالجرائم والإبادة بحق الفلسطينيين واللبنانيين وشعوب المنطقة."‏

وقال "هذه الجريمة الدموية والعدوان الآثم هو اعتداء على لبنان وسيادته، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق ‏النار والقرار 1701، الذي يُمعن العدو يوميًا في خرقه بتواطؤ وشراكة فاضحة من الإدارة الأميركية ‏الداعمة بل المخططة لمثل تلك الجرائم والاعتداءات على لبنان وفلسطين.‏ وبات على أركان الدولة اللبنانية أن يدركوا أن إظهار أي ليونة أو ضعف أو خضوع لهذا العدو لا يزيده إلا ‏شراسة وتوحشًا وتماديًا، وإن الاكتفاء بردود فعل لا ترقى إلى مستوى العدوان لن تجرّ إلا إلى مزيد من ‏الاعتداءات والمجازر. "

واضاف "الواجب الوطني يقتضي اتخاذ موقف حازم وموحد في التصدي لإجرام هذا العدو وردع ‏عدوانه بكل الوسائل الممكنة، والتمسك بكل عناصر القوة التي يمتلكها لبنان باعتبارها الضامن الوحيد ‏لإسقاط مشاريع العدو وحماية سيادة لبنان وأمنه.‏
يتقدم حزب الله بأحر التعازي من ذوي الشهداء ومن أهالي مخيم عين الحلوة ومن الشعب الفلسطيني، ‏راجيًا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.‏"
 

أخبار لبنان

الله"

مجزرة

الحلوة

لموقف

وموحّد

عدوان

العدو

والتصدي

لجرائمه

