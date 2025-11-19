سلام استقبل تيمور جنبلاط وأبو فاعور و"تجمع العشائر العربية"

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا الحكومية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور وتناول اللقاء كافة المستجدات والاوضاع.



تجمع العشائر العربية



واستقبل الرئيس سلام، رئيس "تجمع العشائر العربية" الشيخ بدر عبيد و مسوؤل العلاقات الخارجية الشيخ مرعي فياض و رئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم.



وبعد اللقاء، قال الشيخ بدر عبيد :"تشرفنا بلقاء الرئيس سلام، وتم استعراض مجمل التطورات السياسية على المستويين الوطني والعربي ، وبحثٍ في القضايا العامة التي تمس سيادة الدولة واستقرارها، ونوّهنا بالجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة في تصحيح العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية، وخصوصا في التعاون الاستثنائي في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وهو ما بدأ يعيد ثقة العرب والعالم بلبنان، وهذا ما تمثل بزيارة الأمير يزيد بن فرحان والوفد الاقتصادي المرافق، وعليه، نثمّن عاليا المبادرة السعودية وما تحمله من دعم ثابت للبنان".



وتقدم الشيخ عبيد بـ"الشكر إلى السعودية، قيادة وشعبا، على جهودها المخلصة تجاه بلدنا"، داعيا جميع "القوى السيادية إلى الوقوف خلف الحكومة في الخطوات التي تقوم بها لاستعادة السيادة الكاملة، والخروج من منطق الحسابات السياسية الضيقة، وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها".



وقال: "وضعنا على طاولة دولة الرئيس ملفا آخر لا يقل أهمية: ملف السجناء والموقوفين، وطالبنا بوضوح بـتسريع المحاكمات، احترام المواد القانونية ولا سيما قانون أصول المحاكمات وإنهاء التوقيف المفتوح والإفراج عن كل من تجاوز المدة القانونية.



وأضاف: "العدالة لا تتحقق بالانتظار، والظلم لا يُعالج بالتسويف. إن عدالة الوظيفة، وعدالة القضاء، وصلابة القرار السياسي الوطني، هي الركائز التي تعيد للدولة هيبتها، وللمواطن ثقته، وللبنان توازنه.