باسيل في رسالة للمنتشرين: تسجّلوا قبل انتهاء المهلة الرسمية و السلطة تتآمر على حقكم بالانتخاب لتطييره

خاطب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المنتشرين، قائلاً: "أخاطبكم لأنني أعيش معكم الحيرة إذا كان يجب أن تتسجّلوا للانتخابات المقبلة أم لا أو إذا كنتم ستتمكنون من الانتخاب أم لا. وأنا حزين لرؤيتي السلطة المؤلفة من كل الكتل النيابية باستثناء تكتل لبنان القوي، كيف تتآمر على حقكم بالانتخاب لتطييره وتمتنع عن تنفيذ القانون على الرغم من وجود تقرير عن كيفية تنفيذه".باسيل وفي "دقيقة مع جبران"، أشار الى أنه "عندما استلمنا وزارة الخارجية اعطيناكم حقكم بالانتخاب من الخارج وبالتمثيل والترشح، وأجرينا على دورتين إنتخابات أدت الى مضاعفة عدد الناخبين وكان همنا مضاعفة العدد في كل دورة لنستعيدكم".وتابع: "عندما استلموا الوزارة قدموا قانوناً لينزعوا عنكم حقكم بالتمثيل المباشر وبالترشيح وعندما اقترحنا أن يعطوكم الخيارين من الخارج لتختاروا بين الانتخاب لنواب الداخل أو لنواب الانتشار لم يكترثوا. وكما ألغوا الملحقين الاقتصاديين ها هم اليوم يعملون إالغاء حقوقهم الانتخابية ومن هنا خوفي الكبير".وأضاف: "أعدادكم بالتسجيل إنخفضت عوضا عن أن ترتفع وهذا نتيجة قلة ثقتكم بالحكومة وبالعملية الانتخابية".ودعاالمنتشرين الى "عدم فقدان الثقة بلبنان موضحاً: "هذه مرحلة وستمر وهذه السلطة ستزول وهذه الوزارة لا تدوم على قلة الهيبة وقلة الإحترام".وطالب باسيل المنتشرين غير القادرين على المجيء الى لبنان للإنتخاب ومن يرغبون بانتخاب نواب للانتشار بأن" يتسجلوا قبل نهاية المهلة في 20 تشرين الثاني حتى يحفظون وحقهم بالانتخاب".وختم: "حتى لو نجحت مؤامرة الغاء حقوقكم يمكنكم الانتخاب"، وختم قائلا: "صوتكم هو حقكم وقمنا بكل ما يلزم للمحافظة عليه وسنسعى أكثر لنؤمن لكم حقوقاً اضافية".