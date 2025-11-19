سلام استقبل وفدا دوليا من المستثمرين المشاركين الكبار في مؤتمر Beirut One

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدا دوليا من المستثمرين المشاركين الكبار في مؤتمر Beirut One.وتركّز الاجتماع على جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز سلطة الدولة، ودفع مسار تحديث المؤسّسات. وأكّد الرئيس سلام أن مقاربة الحكومة تقوم على تكامل هذه المسارات الثلاثة، مشيرًا إلى أنّ التقدّم يتحقّق بثبات وعلى أكثر من مستوى.