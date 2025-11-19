عبود يعلن مشاركة نقابة السياحة والسفر في معرض "WTM" في لندن: نعمل على إعادة لبنان الى قلب السياحة العالمية

أعلنت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر مشاركة النقابة في معرض سوق السفر العالمي "WTM" الذي أقيم بين 4 و6 تشرين الثاني الجاري في لندن، مشيرة الى أنها نظمت الجناح اللبناني في هذا المعرض بالمشاركة مع وزارة السياحة وبتعاون وثيق مع وزيرة السياحة لورا خازن لحود.



وأشار رئيس النقابة جان عبود إلى أن الجناح اللبناني في المعرض كان مميزاً وقد شارك فيه 12 وكيلاً للسياحة والسفر بالإضافة إلى شركة طيران الشرق الأوسط، شاكراً وزيرة السياحة لورا خازن لحود التي سافرت إلى لندن لإفتتاح الجناح اللبناني والوقوف الى جانب المشاركين الذين مثلوا لبنان.



واعتبر عبود أن مشاركة لبنان في معرض "WTM" هذا العام، جاءت بعد غياب لسنوات عديدة بسبب الأزمات المتلاحقة، مؤكداً أن "حضورنا له قيمة معنوية كبيرة ويهدف بالدرجة الأولى إلى وجود لبنان في هذه المعارض الدولية، والى تسويق لبنان والإضاءة على الإمكانيات السياحية التي يتمتع بها لبنان لجذب السياح من جنسيات عربية وعالمية".



وأعلن عبود أن النقابة وبعد مشاركتها الناجحة في معرض "WTM" ومع تفاؤلها بإنتقال لبنان إلى مرحلة جديدة واعدة، قررت المشاركة في الأربعة معارض السياحية الأهم على مستوى السياحة عالمياً.