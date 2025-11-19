الجيش وأهالي بعلبك ومعربون شيعوا شهيدي الواجب الوطني البرادعي وحيدر

ودعت المؤسسة العسكرية ومنطقة بعلبك، الشهيدين المعاون الأوَّل بلال البرادعي والعريف علي حيدر اللذين استشهدا مساء أمس خلال مداهمات لمطلوبين في حي الشراونة في مدينة بعلبك.



وقد أقيمت للشهيدين مراسم خاصة أمام مستشفى المرتضى عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، حيث قدّمت ثلة من الشرطة العسكرية ورفاق السلاح التحية العسكرية، وعزفت فرقة موسيقى الجيش نشيد الموتى، ووضعت الأكاليل على نعشي الشهيدين الملفوفين بالعلم اللبناني.



وقد شيع الشهيد حيدر في مسقط رأسه معربون، فيما شيع الشهيد البرادعي في مدينة بعلبك، بمشاركة ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل العميد رياض جانبين، وحشد من الأهالي والفاعليات الدينية والأمنية والبلدية والاختيارية والاجتماعية.