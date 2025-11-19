قرار لوزير المالية بإعفاء المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حمل الرقم 970/1 تاريخ 19 تشرين الثاني 2025، أعفى بموجبه المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم، كتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبة ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو اقسامها المهدمة، وحدد فيه دقائق تطبيق المواد 1 و2 و5 وأحكامها المتعلقة برسم الطابع المالي، وبعض مواد القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025، لاسيما المواد 6 و7 و8 و9و 11 .

يمكن للمعنيين والمهتمين، الاطلاع على نص القرار مفصلاً عبر الموقع اللكتروني الرسمي لوزارة المالية www.finance.gov.lb".