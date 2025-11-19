الأخبار
حاكم مصرف لبنان التقى نظيره السعودي: التوصّل إلى حلّ عادل وفي الوقت المناسب لملف سداد الودائع

2025-11-19 | 10:30
حاكم مصرف لبنان التقى نظيره السعودي: التوصّل إلى حلّ عادل وفي الوقت المناسب لملف سداد الودائع

ناقش حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع نظيره السعودي ايمن السياري ونائبه خالد الظاهر جملة من القضايا الثنائية بين المؤسستين، بما في ذلك سياسات النقد، تنظيم القطاع المصرفي، استقرار الأسواق المالية، وآليات مكافحة جميع أشكال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب داخل القطاع المالي.

‎وقد اتّفق الجانبان، بعد قمة الابتكار Innovation Summit 2025 في الرياض من تنظيم المصرف المركزي السعودي وبنك التسويات الدولية BIS، على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وتبادل المستجدّات بشكل مستمر.

كما أطلع حاكم مصرف لبنان الجانبَ السعودي على آخر تطورات المناقشات مع صندوق النقد الدولي، نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية كشريك أساسي للصندوق، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن هذه المشاركة ينبغي أن تُنظَر في سياق الجهود التي يبذلها مصرف لبنان لتحسين العلاقات مع نظرائه من المصارف المركزية، وشرح ما تقوم به الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان من خطوات لإعادة بناء قطاع مصرفي يعمل بشكل طبيعي، والتوصّل إلى حلّ عادل وفي الوقت المناسب لملف سداد الودائع، إضافةً إلى تعزيز الوسائل اللازمة لمكافحة الاقتصاد الموازي وإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.

