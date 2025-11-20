الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جابر: "السكانيرز" هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك وسيكون هناك نظام معلوماتية جديد و برنامج ذكاء الاصطناعي

أخبار لبنان
2025-11-20 | 03:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جابر: &quot;السكانيرز&quot; هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك وسيكون هناك نظام معلوماتية جديد و برنامج ذكاء الاصطناعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جابر: "السكانيرز" هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك وسيكون هناك نظام معلوماتية جديد و برنامج ذكاء الاصطناعي

أعلن وزير المال ياسين جابر أن "السكانيرز" هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك وأنها ستحقق الامن لكل مستوعب.

ولفت جابر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "سيكون هناك نظام معلوماتية جديد في مرحلة ثانية وفي المرحلة الثالثة سنستعين بالذكاء الاصطناعي للحد من الاستيراد العشوائي".

وقال: "برنامج ذكاء اصطناعي سيحلل المخاطر وسيكون هناك ذاكرة تحفظ الصور وامكانية ارسال الصور الى الجمارك في بلدان اخرى".

ولفت الى أن هناك أشخاصا يتلاعبون بالتصريح عن البضاعة لأن بعض البضائع معفية من الجمارك والان الـ scanners تراقب كل المستوردات، مشددا على ألا مزيد من الاستنسابيات والتلاعب.

وأشار الى أن عشرات آلاف المطالبات والإنذارات وغيرها تتم Online عبر الـEmail وأنه يتم العمل على تخفيفها وعلى أن تصبح كل الخدمات Online وإمكانية الدفع في المستقبل كذلك.

كما أعلن أن نظام المعلوماتية المتكامل الذي يتم تركيبه سيقدم خدمات أكثر بطريقة أسهل، لافتا الى أن هذا الامر يخفف من الاحتكاك بين المواطن والموظف.

وأكد وزير المال وجب أن تكون كل المصارف في لبنان ممكننة، مشيرا الى العمل جار بجهد كي يصبح لبنان Cashless Economy وأن هناك حساسية بين المواطن والمصارف وأنه يلجأ إلى شركات الأموال.
 

أخبار لبنان

"السكانيرز"

المرحلة

الاولى

التغيير

الجمارك

وسيكون

معلوماتية

برنامج

الاصطناعي

LBCI التالي
شعبة المعلومات أوقفت شابًا وفتاة ينشطان بترويج المخدّرات في مناطق من كسروان وضبطت كميّة من المواد المخدّرة
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:32

جابر للـLBCI: سيكون هناك نظام معلوماتية جديد في مرحلة ثانية وفي المرحلة الثالثة سنستعين بالذكاء الاصطناعي للحد من الاستيراد العشوائي

LBCI
آخر الأخبار
03:36

جابر للـ LBCI: يتم تركيب نظام معلوماتية متكامل كي يقدم خدمات أكثر بطريقة أسهل وهذا يخفف من الاحتكاك بين المواطن والموظف

LBCI
آخر الأخبار
03:24

وزير المال ياسين جابر للـLBCI: السكانيرز هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك وستحقق الامن لكل مستوعب وسيتم الاستعانة ببرنامج ذكاء اصطناعي يحلل المخاطر وذاكرة تحفظ الصور وسيكون هناك امكانية رسال الصور الى الجمارك في بلدان اخرى

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-12

النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": الحزب يتحدث مؤخرا عن تغيير النظام واليوم هناك قرارات صادرة عن الحكومة يجب أن تُطبّق ويجب سحب السلاح من شمال الليطاني قبل جنوب الليطاني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:29

المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت

LBCI
أخبار لبنان
05:15

رجي بحث مع الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان في تعزيز التعاون ودعا الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل ودعم عودة النازحين

LBCI
أخبار لبنان
05:07

بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان

LBCI
أخبار لبنان
05:04

كركي يدعي على مؤسّسة وثلاثة أجراء وهميين وينهي التحقيقات في مكتب بتغرين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:10

أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

ماكرون: الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة "في متناول اليد"

LBCI
خبر عاجل
2025-11-19

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 11 شخصا بجروح

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: معالجة ثغرات سلامة الغذاء تبدأ بتوحيد المرجعية والمختبرات، وامهلنا الحكومة مهلة شهر لللتقيّد بذلك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات

LBCI
أخبار لبنان
16:38

شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM

LBCI
أخبار لبنان
16:35

سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"

LBCI
أخبار لبنان
13:45

وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة

LBCI
أخبار لبنان
13:22

المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
12:10

أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج

LBCI
خبر عاجل
09:02

انذار جديد لسكان الجنوب...

LBCI
أمن وقضاء
11:35

أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان

LBCI
موضة وجمال
09:29

سارة-لينا بو جودة تتألق بإطلالتين ساحرتين ضمن مرحلة المنافسة التمهيدية في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:53

شعبة المعلومات أوقفت سارق سيارات ينشط في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:00

توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More